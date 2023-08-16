Количество длительных поездок туристов из РФ в Азербайджан выросло в 2 раза

Россияне чаще всего выбирали для длительного летнего отдыха в 2023 году Турцию, Азербайджан и Таиланд.

Россияне чаще всего выбирали для длительного летнего отдыха в 2023 году Турцию, Азербайджан и Таиланд.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в результатах исследования "Яндекс Путешествий".

"Самые популярные страны для длительных путешествий летом 2023 года - Турция, Азербайджан, Таиланд, Израиль и Вьетнам. По сравнению с летом 2022 года доля длительных поездок в Турцию выросла в полтора раза, а в Азербайджан и Таиланд - в два раза", - отмечают эксперты.

Аналитики сервиса изучили данные по бронированию отелей и поиску авиабилетов и выяснили, куда этим летом россияне отправились в поездки длительностью дольше 21 дня. Оказалось, что наиболее продолжительные путешествия этим летом - около трех месяцев - состоялись в Черногорию, Вьетнам. В среднем подобные поездки и по России, и за границей длятся около месяца.

По данным сервиса, 55% длительных поездок летом 2023 года пришлось на Россию, остальные - на зарубежье. Причем доля путешествий за границу достигла наибольших значений после пандемии. Наиболее популярными зарубежными направлениями стали Стамбул, Баку, Анталья, Бангкок и Тель-Авив, внутрироссийскими - Сочи, Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Калининград и Махачкала.