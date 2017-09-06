Количество посетивших Россию азербайджанских туристов сократилось

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Украина стала лидером по числу путешественников, побывавших в России за первые шесть месяцев текущего года. Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает аналитическое агентство "ТурСтат".

Согласно информации, за данный период РФ приняла почти 3,9 млн украинских гостей. Это на три процента больше, чем в январе-июне 2016 года. На втором месте — Казахстан (более 1,5 млн туристов, падение на четыре процента). Третью позицию занимает Китай. В 2017 году в России отдохнули 552 тыс. граждан КНР. Рост составил 21%.

Четвертая позиция досталась Финляндии (504 тыс. человек, минус 28%). В топ-5 также попал Азербайджан, откуда в Россию прибыли 403 тыс. человек. Это на девять процентов меньше показателей января-июня 2016 года.

Также выяснилось, что азиатские страны лидируют по росту турпотока в Россию. Так, из Южной Кореи за январь-июнь в РФ приехали 97 тыс. путешественников. Это на 43% больше, чем годом ранее. В топ-3 также оказались Китай и Япония (плюс 17%).