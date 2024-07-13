Количество авиарейсов в Азербайджан увеличилось на 23%

В январе-июне этого года в Азербайджан было организовано 12 285 авиарейсов.

В январе-июне этого года в Азербайджан было совершено 12 285 авиарейсов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, это на 22,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период наибольшее количество рейсов было совершено из России - 3 623, что на 12% больше, чем год назад.

Второе место по числу совершенных в Азербайджан авиарейсов занимает Турция - 2 602 рейса (+8,8%). Третье место заняли Объединенные Арабские Эмираты с 1 522 рейсами (+39,8%).

Только в июне в Азербайджан было осуществлено 2 467 авиарейсов, что на 24,3% больше, чем годом ранее. Из России в июне было совершено 725 рейсов, что на 18,8% больше, чем год назад.