О нас

Количество авиарейсов в Азербайджан увеличилось на 23%

Количество авиарейсов в Азербайджан увеличилось на 23% В январе-июне этого года в Азербайджан было организовано 12 285 авиарейсов.
Туризм
13 июля 2024 г. 14:18
Количество авиарейсов в Азербайджан увеличилось на 23%

В январе-июне этого года в Азербайджан было совершено 12 285 авиарейсов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, это на 22,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период наибольшее количество рейсов было совершено из России - 3 623, что на 12% больше, чем год назад.

Второе место по числу совершенных в Азербайджан авиарейсов занимает Турция - 2 602 рейса (+8,8%). Третье место заняли Объединенные Арабские Эмираты с 1 522 рейсами (+39,8%).

Только в июне в Азербайджан было осуществлено 2 467 авиарейсов, что на 24,3% больше, чем годом ранее. Из России в июне было совершено 725 рейсов, что на 18,8% больше, чем год назад.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycana uçuşların sayı 23 % artıb

Самое читаемое

Турция передаст странам-союзникам около 150 истребителей KAAN из первой партии производства
Турция передаст странам-союзникам около 150 истребителей KAAN из первой партии производства
8 июля 2024 г. 13:50
В результате ракетных атак в Киеве погибли пять человек
В результате ракетных атак в Киеве погибли пять человек
8 июля 2024 г. 12:53
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшерону
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшерону
8 июля 2024 г. 15:52
В Узбекистане при участии 10 стран реализуются инвестпроекты на сумму $7 млрд
В Узбекистане при участии 10 стран реализуются инвестпроекты на сумму $7 млрд
11 июля 2024 г. 23:49
Духовный лидер Ирана провел первую встречу с новым президентом страны
Духовный лидер Ирана провел первую встречу с новым президентом страны
6 июля 2024 г. 20:17
В Волгограде из-за взрыва газа на насосной станции погибли 2 человека, под завалами остаются люди
В Волгограде из-за взрыва газа на насосной станции погибли 2 человека, под завалами остаются люди
6 июля 2024 г. 17:47
В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности
В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности
10 июля 2024 г. 12:37
Генконсульство РФ в Анталье приостановило прием граждан на неопределенный срок
Генконсульство РФ в Анталье приостановило прием граждан на неопределенный срок
8 июля 2024 г. 12:44
Завтра в Азербайджане пройдут дожди, усилится ветер
Завтра в Азербайджане пройдут дожди, усилится ветер
10 июля 2024 г. 12:44
Турция и Украина готовят конференцию по продовольственной безопасности
Турция и Украина готовят конференцию по продовольственной безопасности
11 июля 2024 г. 22:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi