В Египте не ждут иностранных туристов раньше осени

Туристическая отрасль Египта не рассчитывает на возвращение зарубежных гостей раньше осени, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Правительство страны обсудило планы по возобновлению иностранного туризма. По итогам Минтуризма и Минавиации страны дано поручение разработать схему по приему иностранцев. Но о возможных сроках заявлено не было.

В Египетской федерации туристических палат, заявили, что с учетом текущей ситуации с коронавирусом в стране (по официальной статистике, более 1 100 умерших и свыше 27 тысяч заболевших), рестарт иностранного туризма ожидается в сентябре-октябре.

В организации подчеркивают, что к этому времени в мире должна быть найдена вакцина или схема лечения. Если это произойдет раньше, то сроки "можно будет скорректировать".

По словам представителей принимающих компаний, не хотят рисковать ни власти, ни отели. Даже если международное авиасообщение возобновится в июле-августе, о массовом туризме речь не идет.