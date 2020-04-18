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Турецкий министр спрогнозировал открытие туристического сезона в стране

Когда откроется туристический сезон в Турции?

Туристический сезон в Турции может быть открыт уже в конце мая, после того как наступит перелом в пандемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой.

"Мы прогнозируем, что к концу апреля - началу мая наступит перелом (в пандемии). Думаю, что к концу мая нормализация будет возможна, и тогда во внутреннем туризме начнется движение", - сказал Эрсой в эфире телеканала NTV.По его словам, после окончания пандемии первыми в Турцию приедут туристы из азиатских стран.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 2,1 миллиона случаев заражения, почти 140 тысяч человек скончались.

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