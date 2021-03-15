Когда Израиль готов встречать туристов

Израиль к концу апреля сможет привить 70-80% своих граждан

Израиль надеется возобновить прием иностранных туристов летом, предположительно в июле.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам в понедельник директор департамента минтуризма Израиля в РФ и СНГ Владимир Шкляр.

"Сейчас с оптимизмом все говорят о лете. Может быть, в июле иностранные туристы уже начнут приезжать в Израиль", – сказал он.

Шкляр напомнил, что с 8 марта в Израиль разрешен въезд некоторых иностранных граждан, но это не туристы. Сейчас страну посещают до 3 тыс. человек в день. При этом лишь 0,5% прибывающих в Израиль имеют положительный анализ на коронавирус.

"Мы находимся на активной стадии переговоров о взаимном признании сертификатов вакцинации. Заметьте, я не привожу названия вакцин. Для нас важно именно наличие антител, а они появляются от разных вакцин. Гости из России для Израиля очень важны", – сообщил Шкляр.

По словам посла Израиля в РФ Александра Бен Цви, Израиль к концу апреля сможет привить 70-80% своих граждан, что позволит сформировать коллективный иммунитет и, как следствие, ослабить ограничения для туристов.

"Израиль – самая успешная страна в мире по вопросу вакцинации. Около 4 млн сделали уже вторую прививку, плюс миллион переболели. Мы можем стать первой страной, которая поборет коронавирус, до конца апреля удастся вакцинировать 70-80% жителей", – сказал он. Бен Цви добавил, что, несмотря на успехи вакцинации, контроль на въезде в страну останется, поскольку существуют разные мутации вируса. "Но это будет быстрый контроль, он займет всего 15 минут", – заметил он.



