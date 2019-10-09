Запуск прямых рейсов между Пакистаном и Азербайджаном ожидается следующим летом

Прямые рейсы между Пакистаном и Азербайджаном, вероятно, начнутся следующим летом.

Как передает Report со ссылкой на пакистанские СМИ, об этом заявил исполнительный директор Совета по туризму Азербайджана Флориан Сенгшмид.

По его словам, в настоящее время ЗАО "Азербайджанские авиалинии" ведет переговоры с Пакистанскими международными авиалиниями.

«Как только начнутся прямые рейсы, Совет по туризму Азербайджана намерен заключить соглашение о сотрудничестве с туристическим ведомством Пакистана для развития сотрудничества», - сказал Ф. Сенгшмид.

Ожидается, что рейсы начнутся между Карачи, Лахором и Баку.

«Мы рады укрепить наши связи с Пакистаном и расширить наше туристическое предложение в этой отрасли, поскольку мы стремимся предоставить пакистанским туристам уникальные, аутентичные впечатления, которые оставят неизгладимое впечатление», - добавил Ф.Сенгшмид.

Отметим, что с целью привлечения большего количества туристов из Пакистана и Южной Азии, Совет по туризму Азербайджана участвует на выставке Pakistan Travel Mart в Карачи, которая продолжит свою работу до 10 октября.

В 2018 году в Азербайджан приехало 41 268 путешественников из Пакистана. В январе-августе Азербайджан уже принял 28 576 пакистанских граждан, что на 12,9 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.