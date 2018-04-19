Китайских туристов в Азербайджане cтанет больше

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ При поддержке Национального Бюро по продвижению туризма в Баку подписано соглашение о сотрудничестве между азербайджанскими и китайскими туркомпаниями.

Как сообщает Report, бизнес-структуры, специализирующиеся в сфере оздоровительного туризма, намерены на основе этого соглашения привлечь в Азербайджан дополнительно до 2 тысяч туристов в год. Согласно исследованиям специалистов из Китая, их граждан первично будет интересовать лечение и профилактика в Нафталане.

Как сообщили в Национальном Бюро по продвижению туризма, турпакеты будут 12-дневные. В течении этого времени туристы из Китая побывают в Баку и Нафталане. Китайские специалисты отмечают, что в целях совершения оздоровительных поездок в год из их страны выезжает до 1 миллиона граждан. В основном, это люди среднего и пожилого возраста.

Ранее туристы из Поднебесной чаще посещали нашу страну в рамках единых туристических пакетов по странам Южного Кавказа. Новое соглашение нацелено на посещение именно Азербайджана.

Национальное Бюро по продвижению туризма считает китайский рынок одним из приоритетных для привлечения туристов. С прошлого года в этой стране более активно продвигается туристический потенциал Азербайджана. К нам приглашаются блогеры, журналисты, турагенты из Китая, совместно с партнерами разрабатываются масштабные проекты. И новое подписанное соглашение является одним из логических результатов этого партнерства.

В 2017 году Азербайджан посетили 10258 граждан Китая.