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Китайская компания продала первые билеты на путешествие в космос в 2027 году

Китайская компания продала первые билеты на путешествие в космос в 2027 году Китайская частная космическая компания Deep Blue Aerospace продала первые два билета на космическое путешествие, оно запланировано на 2027 год.
Туризм
25 октября 2024 г. 17:26
Китайская компания продала первые билеты на путешествие в космос в 2027 году

Китайская частная космическая компания Deep Blue Aerospace продала первые два билета на космическое путешествие, оно запланировано на 2027 год.

Как передает Report, об этом пишет гонконгское издание South China Morning Post в пятницу.

"Первые пассажиры отправятся в путешествие продолжительностью около 12 минут, в течение которого они смогут испытать по крайней мере пять минут невесомости в открытом космосе, прежде чем вернуться на Землю", - пишет газета.

Компания выставила на продажу два билета стоимостью 1,5 млн юаней (210 тыс. долларов) каждый во время прямой трансляции в китайском интернет-магазине Taobao в четверг, они были куплены за четыре минуты. Компания сообщила, что планирует продать еще несколько билетов в следующем месяце.

Во время полета в 2027 году ракета достигнет космического пространства, но не выйдет на околоземную орбиту. Deep Blue Aerospace проведет десятки испытательных полетов в течение следующих двух лет, чтобы обеспечить безопасность и надежность космических путешествий, прежде чем официально запустить коммерческий космический туризм.

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