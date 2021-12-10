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Кипр ввел обязательное тестирование на коронавирус для всех путешественников

Кипр ввел обязательное тестирование на коронавирус для всех путешественников Власти Кипра 6 декабря ввели обязательное ПЦР-тестирование на COVID-19 для всех пассажиров, прилетающих в аэропорты острова.
Туризм
10 декабря 2021 г. 09:32
Кипр ввел обязательное тестирование на коронавирус для всех путешественников

Власти Кипра 6 декабря ввели обязательное ПЦР-тестирование на COVID-19 для всех пассажиров, прилетающих в аэропорты острова.

Как передает Report со ссылкой на avianews.com, это правило касается даже вакцинированных и переболевших людей, независимо от того, из какой страны они прибывают.

В системе регистрации путешественников cyprusflightpass.gov.cy отмечено, что новые мероприятия будут действовать по меньшей мере до 10 января 2022 года включительно.

Расходы на тестирование пассажирам придется покрывать самостоятельно. Тест для одного человека в аэропорту Ларнаки стоит 15 евро, в аэропорту Пафоса – 19 евро. Власти обещают, что результаты можно получить в течение трех часов после сдачи образца на анализ в электронном виде.

От обязательного теста по прилету власти Кипра освободили детей, которым на момент прилета на остров не исполнилось 12 лет.

До 6 декабря Кипр разрешал не проходить тесты путешественникам, прошедшим полную вакцинацию от коронавируса одобренными властями острова препаратами или переболевшим COVID-19 не более 180 дней назад до поездки на Кипр.

В список одобренных вакцин входят AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Moderna, Sinovac (CoronaVac), Sinopharm (BBIBPCOVID-19), Sputnik V, Johnson и Johnson (Janssen).

Невакцинированные туристы должны были пройти тест за 72 часа до вылета в Кипр во время путешествия из стран желтой и красной зон. Дополнительный тест по прилету потребовался от невакцинированных людей из красной зоны. В нее входят большинство стран Европы, в частности, Украина, Россия, Беларусь, а также Грузия.

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