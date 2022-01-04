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Кипр ужесточил правила въезда для туристов

Кипр ужесточил правила въезда для туристов Кипр ужесточает правила въезда для путешественников.
Туризм
4 января 2022 г. 06:41
Кипр ужесточил правила въезда для туристов

Кипр ужесточает правила въезда для путешественников.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, с 4 января все пассажиры независимо от вакцинации должны сделать ПЦР-тест за 48 часов до вылета. Соответствующее решение принял совет министров островного государства. Постановление действует до 15 января.

"С 4 января с 23:00 пассажиры в возрасте от 12 лет, прибывающие в Республику Кипр, должны пройти лабораторное обследование ПЦР за 48 часов до вылета. Решение распространяется на всех пассажиров, независимо от того, прошли ли они вакцинацию раньше", - сообщило министерство здравоохранения Кипра.

Раньше требовалось пройти ПЦР-тест на вирус в течение 72 часов до вылета.

"Напоминаем, что по прибытии все пассажиры, независимо от вакцинации, проходят лабораторный анализ ПЦР, его стоимость оплачивает пассажир", - отмечает министерство. Пассажиры, за исключением получивших бустерную дозу вакцины, должны также пройти экспресс-тест на выявление антигена COVID-19 в течение 72 часов с момента прибытия.

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