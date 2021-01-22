Кипр открывает границы для туристов из всех стран

Прибывшие иностранцы должны будут предоставить отрицательный результат теста на коронавирус

Кипр открывает границы и аэропорты для туристов из всех стран с 1 марта, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Прибывшие иностранцы должны будут предоставить отрицательный результат теста на коронавирус. Причем гостям из "красной" зоны, вдобавок к сделанному в своей стране анализу, придется сделать еще один — после приезда на остров.

"Туристы смогут посещать Кипр без карантинных ограничений, если по прибытии у них не будет положительного результата на COVID-19", — сказал замминистра туризма страны Саввас Пердиос.

Он напомнил, что кипрские власти снимут запрет на въезд граждан из 56 стран. Они будут разделены на следующие категории: страны-члены ЕС; государства Европейской экономической зоны (Норвегия, Исландия, Швейцария, Лихтенштейн); третьи страны, указанные в документе с рекомендациями Совета ЕС (от 30 июня 2020 года о временном ограничении несущественных поездок в ЕС и возможной отмене такого ограничения); Великобритания, Россия, Израиль, Украина, Беларусь, Египет, Иордания, Ливан, ОАЭ и Саудовская Аравия.

Замминистра подчеркнул, что каждая из этих стран будет обозначена цветами в соответствии с эпидситуацией. Туристам из "зеленой" зоны не нужно будет проходить тест на COVID-19 по прибытию. Гости, вылетающие из государств "оранжевой" категории, будут обязаны предоставить сертификат об отрицательном результате анализа перед посадкой в самолет. А путешественникам из "красной" зоны необходимо будет пройти тестирование как перед вылетом, так и уже на Кипре.