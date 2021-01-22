О нас
Report Georgia
Аудио новости

Кипр открывает границы для туристов из всех стран

Кипр открывает границы для туристов из всех стран Прибывшие иностранцы должны будут предоставить отрицательный результат теста на коронавирус
Туризм
22 января 2021 г. 16:47
Кипр открывает границы для туристов из всех стран

Кипр открывает границы и аэропорты для туристов из всех стран с 1 марта, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Прибывшие иностранцы должны будут предоставить отрицательный результат теста на коронавирус. Причем гостям из "красной" зоны, вдобавок к сделанному в своей стране анализу, придется сделать еще один — после приезда на остров.

"Туристы смогут посещать Кипр без карантинных ограничений, если по прибытии у них не будет положительного результата на COVID-19", — сказал замминистра туризма страны Саввас Пердиос.

Он напомнил, что кипрские власти снимут запрет на въезд граждан из 56 стран. Они будут разделены на следующие категории: страны-члены ЕС; государства Европейской экономической зоны (Норвегия, Исландия, Швейцария, Лихтенштейн); третьи страны, указанные в документе с рекомендациями Совета ЕС (от 30 июня 2020 года о временном ограничении несущественных поездок в ЕС и возможной отмене такого ограничения); Великобритания, Россия, Израиль, Украина, Беларусь, Египет, Иордания, Ливан, ОАЭ и Саудовская Аравия.

Замминистра подчеркнул, что каждая из этих стран будет обозначена цветами в соответствии с эпидситуацией. Туристам из "зеленой" зоны не нужно будет проходить тест на COVID-19 по прибытию. Гости, вылетающие из государств "оранжевой" категории, будут обязаны предоставить сертификат об отрицательном результате анализа перед посадкой в самолет. А путешественникам из "красной" зоны необходимо будет пройти тестирование как перед вылетом, так и уже на Кипре.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Cənubi Kipr bütün ölkələrdən gələn turistlər üçün sərhədləri açır
Версия на английском языке Cyprus opens borders for tourists from all countries

Новости партнеров

Самое важное

В Азербайджане 344 транспортных средства находятся в розыске
В Азербайджане 344 транспортных средства находятся в розыске
22 января 2021 г. 17:21
В Шуше откроется региональный центр омбудсмена
В Шуше откроется региональный центр омбудсмена
22 января 2021 г. 15:45
В Азербайджане втрое сокращается пошлина за нотариальное заверение документов 
В Азербайджане втрое сокращается пошлина за нотариальное заверение документов 
22 января 2021 г. 15:39
При несогласии гражданина выписавший штраф чиновник будет оштрафован
При несогласии гражданина выписавший штраф чиновник будет оштрафован
22 января 2021 г. 13:20
Решение о возобновлении очных занятий в вузах будет принято позднее
Решение о возобновлении очных занятий в вузах будет принято позднее
22 января 2021 г. 12:51
Сотрудник Агентства по разминированию подорвался на мине в Джабраиле
Сотрудник Агентства по разминированию подорвался на мине в Джабраиле
22 января 2021 г. 12:21
Кабмин: Школы в Азербайджане откроются 1 февраля
Кабмин: Школы в Азербайджане откроются 1 февраля
22 января 2021 г. 12:06
Президент: Все документы и договоренности между Туркменистаном и Азербайджаном выполняются
Президент: Все документы и договоренности между Туркменистаном и Азербайджаном выполняются
21 января 2021 г. 20:15
Бердымухамедов: Совместная работа на месторождении Достлуг будет успешной и эффективной
Бердымухамедов: Совместная работа на месторождении "Достлуг" будет успешной и эффективной
21 января 2021 г. 14:43
Президент Азербайджана: Сегодняшний документ я бы назвал историческим
Президент Азербайджана: Сегодняшний документ я бы назвал историческим
21 января 2021 г. 14:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi