Кипр начнет принимать первых пассажиров морских круизных судов с июня

Для них введут специальный санитарный протокол

Республика Кипр начнет принимать с наступлением лета первых пассажиров морских круизных судов и вводит для них специальный санитарный протокол.

Как передает Report, об этом в субботу сообщила газета Cyprus Mail .

По ее информации, этот протокол представили в пятницу в пассажирском терминале порта Лимасола министр транспорта, коммуникаций и общественных работ Яннис Карусос и председатель кипрского госкомитета по морским перевозкам Василис Димитриадис. По утверждению главы Минтранса, этот документ имеет много общего с тем протоколом, который действует в аэропортах острова, но при этом отличается от него наличием различных правил для двух категорий пассажиров. К первой относятся те, кто окажется на Кипре в рамках краткосрочной остановки круизных лайнеров других стран, а ко второй - пассажиры судов тех круизных компаний, которые базируются на самом Кипре и суда которых каждый раз возвращаются в Лимасол по завершении своего маршрута.

Пассажирам из первой категории либо за свой счет, либо за счет компании, являющейся организатором круиза, необходимо лишь пройти диагностический тест на коронавирус за 24 часа до высадки на берег. При этом вакцинированные пассажиры, у которых на руках будет сертификат о пройденном полном цикле вакцинации, от такого теста будут освобождены. Для пассажиров из второй категории действует та же система, что и в кипрских аэропортах. Прибывшим из круиза по странам самой эпидемически безопасной "зеленой" категории не придется проходить диагностическую проверку, а тем, кто вернулся из не столь эпидемически благополучных регионов, необходимо будет сдавать один или два теста соответственно для "оранжевой" и "красной" категорий. Минздрав острова еженедельно производит переоценку распределения стран по категориям, публикуя новый реестр.

Как информирует Cyprus Mail, Димитриадис сказал, что принятие санитарного протокола для пассажиров морских судов демонстрирует, что порт Лимасола готов принимать у себя крупные круизные лайнеры. По словам Карусоса, круизные компании проявляют даже больший интерес к Кипру, чем до начала пандемии.

Ожидается, что первые пассажиры круизных судов прибудут на Кипр в июне из Израиля.