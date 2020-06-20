Кипр будет выборочно тестировать туристов на коронавирус в аэропортах

Кипр восстановил туристический сезон с 15 июня. В аэропортах острова будут выборочно тестировать пассажиров на коронавирус для того, чтобы избежать вспышки болезни, сообщает Report со ссылкой на Associated Press.

Заместитель официального представителя правительства Кипра Панайотис Сентонас заявил, что решение принято для того, чтобы не рисковать положительной эпидемиологической ситуацией, созданной страной за последние несколько месяцев.

На Кипре в общей сложности выявлено 985 зараженных COVID-19, 19 человек скончались.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.