​Кенан Гулузаде: На Бешбармаге откроют развлекательные объекты

Гора Бешбармаг является уникальным природным памятником, который ежегодно привлекает десятки тысяч местных и иностранных туристов.

Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь Государственного агентства по туризму Кенан Гулузаде.

По его словам, вокруг горы Бешбармаг находится ряд памятников истории и культуры (поселение, относящееся к концу бронзового - началу железного века, Пир Хызыр Зинда, остатки средневековой крепости, остатки Караван-сарая XV-XVII веков, оборонная стена), находящихся под охраной государства: "Территория Бешбармаг, расположенная между столицей и северными туристическими направлениями (Галалты, Губа, Гусар, Шахдаг, Хыналыг и пр.), является одним из основных центров посещения туристов".

Принимая во внимания туристический потенциал данной территории, здесь планируется создать заповедник и современную туристическую инфраструктуру. Здесь также будут функционировать объекты общественного питания и развлечений. Полученные доходы будут направлены на сохранение культурного наследия.

Представитель агентства также рассказал, что от горы Бешбармаг будут организованы пешеходные тропы до грязевых вулканов, в направлении Хызынского района (Алтыагадж), обладающего уникальным ландшафтом, и сафари-туры.

Здесь также планируется развивать орнитологический туризм (наблюдение за птицами), поскольку через этот район мигрируют на юг миллионы перелетных птиц.

С учетом того, что гора Бешбармаг и ее окрестности считаются священными, планируется привлекать туристов из Турции, Ирана, Ближнего Востока и других мусульманских стран в целях развития религиозного туризма.

Среди прочих направлений для развития следует отметить скалолазание, скачки, гипотерапия (лечебная верховая езда) и пр.