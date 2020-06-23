Каждая пятая страна начала снимать ограничения на турпоездки

Более 20 процентов государств начали снимать ограничения на туристические поездки, при этом границы 65 процентов стран еще полностью закрыты для иностранцев.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Всемирная туристская организация при ООН (UNWTO).

Так, по данным на 15 июня в разрезе отдельных стран 48 туристических направлений (22 процента) постепенно снимают ограничения на передвижение. Месяцем ранее, 18 мая, таких направлений было семь (три процента). В частности, начали открывать границы 37 стран Европы, шесть стран американского континента (пять из них островные), три направления в Азиатско-Тихоокеанском регионе (две из них островные) и два государства в Африке, отмечает организация.

В то же время границы 141 страны мира (65 процентов) остаются полностью закрытыми для въезда иностранных туристов. В Африке это 85 процентов направлений, в Америке - 76 процента, в АТР - 67 процента, на Ближнем Востоке - 92 процента, в Европе - 26 процента.

"Возобновление туризма имеет жизненно важное значение для обеспечения многих людей, для компаний и для национальных экономик. Последний обзор глобальных ограничений на поездки показывает, что все большее число направлений начинает ослаблять те ограничения, которые они ввели в ответ на пандемию COVID-19", - заявил генеральный секретарь организации Зураб Пололикашвили.

"Однако кризис еще не закончился, и WTO будет продолжать работать с государствами-членами по всему миру, чтобы смягчить воздействие пандемии, чтобы, когда придет время, туризм мог способствовать ответственному и устойчивому восстановлению", - заключил он.