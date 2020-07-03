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Казахстанцам временно запретили въезд в Турцию

Казахстанцам временно запретили въезд в Турцию Причиной стало усиление карантина, объявленное в Казахстане 2 июля
Туризм
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3 июля 2020 г. 18:56
Казахстанцам временно запретили въезд в Турцию

Авиакомпания Air Astana сообщила о запрете въезда казахстанцам в Турцию.

Как передает Report со ссылкой на МИА «Казинформ», турецкие власти проинформировали авиакомпанию Air Astana о том, что в течение двух недель въезд в Турцию для казахстанских граждан будет временно запрещен.
 

"Причиной стало усиление карантина, объявленное в Казахстане 2 июля. Полеты из Алматы и Нур-Султана в Стамбул и Анталью будут продолжены с целью вывоза казахстанцев, возвращающихся домой после окончания отдыха в Турции», - сообщила пресс-служба компании Air Astana в Facebook.

Как отмечается, по утверждению турецких властей, данные меры являются временными. Ожидается, что ограничения будут сняты через две недели. «В расписании рейсов в Турцию произойдут изменения, о которых пассажирам сообщат посредством электронной почты и SMS-уведомления», - дополнили в Air Astana.

Напомним, что с 20 июня Казахстан возобновил международные полеты в Турцию, Китай, Южную Корею, Таиланд, Грузию и Японию. 21 июня стало известно, что у четырех казахстанцев, прилетевших на отдых в Анталью, нашли коронавирус.


 


 

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