​Казахстанцам предлагали бесплатно слетать в Баку - ВИДЕО

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Один из интернет-сервисов по продажам авиабилетов и брони отелей Казахстана "Чокотравел" продолжает удивлять казахстанцев.

Как передает Report, в этот раз съемочная группа предлагала прохожим слетать в Азербайджан.

Поэтому первому согласившемуся человеку дали возможность заехать домой за загранпаспортом.

Несмотря на чудесную погоду и огромное количество гуляющих людей, быстро найти желающих немедленно улететь в Баку, не получалось. Пока в самом центре Караганды ведущий не встретил семью Данияра Тукубаева. В поездку хотели взять супругу Данияра, так как героем предыдущей программы был мужчина, но она, сославшись на воспитание детей, решила отправить в путешествие мужа.