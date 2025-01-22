Казахстан запустит прямой рейс из Шымкента в Баку

Казахстан планирует запуск новых рейсов в Европу и Азию, включая Азербайджан, с нового терминала аэропорта Шымкент.

Казахстан планирует запуск новых рейсов в Европу и Азию, включая Азербайджан, с нового терминала аэропорта Шымкент.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Kazinform.

Согласно информации, на базе нового терминала запланировано открытие 14 внутренних и 16 международных маршрутов. Это позволит пассажирам путешествовать в страны Евросоюза, Китай, Южную Корею, страны Юго-Восточной Азии, ОАЭ, Беларусь и другие популярные международные направления.

"В настоящее время в новом терминале обслуживаются регулярные рейсы по Казахстану. В ближайшем будущем часть рейсов будет переведена в новый терминал, который примет как казахстанских, так и иностранных авиаперевозчиков", — говорится в сообщении.

После завершения установки оборудования для пограничного контроля и таможни в новом терминале откроются международный сектор и транзитная зона.

"С открытием нового терминала и развитием авиационного хаба количество направлений, выполняемых из региона, увеличится до 45. В ближайшие планы входит расширение маршрутной сети, в том числе в направлении Баку (Азербайджан)", — сообщается в информации.

Старый терминал Шымкента продолжает работу в привычном режиме, обслуживая как международные, так и внутренние рейсы. В день выполняется около 15 рейсов, из которых 6 — внутренние, а 9 — международные. К популярным направлениям относятся Астана, Алматы, Актау, Атырау, Семей, Актобе, Стамбул, Москва, Анталия, Дубай, Медина, Джидда, Шарм-эль-Шейх, Пхукет и Кутаиси.

"После завершения создания международной зоны старый терминал будет постепенно освобождён от рейсов. Основная нагрузка по всем направлениям, как внутренним, так и международным, перейдёт на новый терминал", — отмечается в сообщении.