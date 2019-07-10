Казахстан намерен подключить Азербайджан к проекту общей визы Silk way

Страны СНГ поддержали проект общей визы Silk way для Узбекистана и Казахстана, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Временно исполняющий обязанности председателя Госкомитета Узбекистана по развитию туризма Абдулазиз Аккулов заявил, что данная инициатива поможет привлечь иностранных туристов в обе страны.

Отметим, что в Самарканде 9-10 июля проходит первая туристическая ярмарка стран СНГ, в рамках которой состоялось очередное заседание Совета по туризму организации. Во встрече приняли участие представители туристических ведомств Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.

В ходе мероприятия казахская сторона также заявила, что намерена подключить к проекту азиатского варианту "шенгена" Silkway Азербайджан и Турцию.