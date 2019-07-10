 Наверх

Казахстан намерен подключить Азербайджан к проекту общей визы Silk way

​Казахстан намерен подключить Азербайджан к проекту визы Silk way
Страны СНГ поддержали проект общей визы Silk way для Узбекистана и Казахстана

Страны СНГ поддержали проект общей визы Silk way для Узбекистана и Казахстана, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Временно исполняющий обязанности председателя Госкомитета Узбекистана по развитию туризма Абдулазиз Аккулов заявил, что данная инициатива поможет привлечь иностранных туристов в обе страны.

Отметим, что в Самарканде 9-10 июля проходит первая туристическая ярмарка стран СНГ, в рамках которой состоялось очередное заседание Совета по туризму организации. Во встрече приняли участие представители туристических ведомств Азербайджана,  Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.

В ходе мероприятия казахская сторона также заявила, что намерена подключить к проекту азиатского варианту "шенгена" Silkway Азербайджан и Турцию.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Читайте также


Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!