Азербайджан и Казахстан имеют огромные перспективы для сотрудничества в сфере туризма

В Алматы стартовал II Казахстанско-Азербайджанский туристский форум, посвященный вопросам развития туризма двух стран и роста туристских потоков.

Как передает Report, об этом сообщает yunews.kz.

В форуме принимают участие представители туристской отрасли двух стран, в том числе, руководители курортов, отелей и крупнейших туроператоров.

Казахстан и Азербайджан имеют огромные перспективы для сотрудничества в сфере туризма. В прошлом году в рамках встречи Министров по туризму государств-членов Тюркского совета стороны начали диалог по запуску и коммерческой реализации проекта совместного турпродукта «Тюркский совет - Современный Шелковый путь». При этом, одним из ключевых вопросов является единая виза по Шелковому пути «Silk Road visa».

В последние годы Правительства Азербайджана и Казахстана уделяют огромное внимание развитию туристской отрасли. При этом, учитывая тот факт, что современные туристы все чаще отдают предпочтение посещению не одной, а сразу нескольких стран в регионе, сотрудничество Азербайджана и Казахстана в этом направлении является необходимостью.