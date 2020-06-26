Катар до середины сентября не откроет страну для туристов

Катарские власти не собираются в ближайшие несколько месяцев открывать страну для въезда туристов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в туркомпании Discover Qatar, ответственной за размещение иностранцев.

"Пока есть информация о возможности въезда в страну только тех иностранцев, которые имеют вид на жительство в Катаре и по каким-то причинам оказались за его пределами в странах с низкой степенью риска распространения коронавируса, когда границы были закрыты из-за коронавируса. Они получат возможность вернуться, начиная с 1 августа. Но по предварительному разрешению властей и только при наличии оплаченной брони в выделенном для проведения карантина отеле на 14 дней", - уточнил представитель компании.Такие правила будут действовать до 15 сентября. После этой даты от прибывающих в Катар не будет требоваться пребывание на карантине в гостинице. При этом компания не располагает информацией о том, когда страна будет открыта для приема туристов или иностранцев, не имеющих вида на жительство.