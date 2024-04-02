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Карибские "золотые паспорта" летом подорожают в два раза

Карибские "золотые паспорта" летом подорожают в два раза Карибские "золотые паспорта" становятся все дороже. Начиная с 30 июня Доминикана, Антигуа и Барбуда, Гренада, Сен-Китс и Невис повысят стоимость документа в два раза, до 200 тыс. долларов.
Туризм
2 апреля 2024 г. 15:52
Карибские золотые паспорта летом подорожают в два раза

Карибские "золотые паспорта" становятся все дороже. Начиная с 30 июня Доминикана, Антигуа и Барбуда, Гренада, Сен-Китс и Невис повысят стоимость документа в два раза, до 200 тыс. долларов.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Страны также намерены закрыть лазейки, позволяющие продавать документы со скидкой. Меры были приняты на фоне продолжительного давления со стороны США и Евросоюза.

Программы гражданства за инвестиции приносят странам Карибского бассейна свыше 579 млн долларов в год и составляют более половины национального дохода некоторых государств региона. При этом местные программы "золотых паспортов" находятся под пристальным вниманием европейских и американских регуляторов.

Беспокойство взывает то факт, что данная схема может использоваться для обхода иммиграционного контроля. Дело в том, что "золотые паспорта" предоставляют безвизовый доступ в ЕС, Великобританию и другие страны.

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Версия на английском языке Caribbean golden passport cost soars to $200,000 on EU crackdown

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