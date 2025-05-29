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Канатная дорога в Лачыне сможет обслуживать 800 пассажиров в час

Канатная дорога в Лачыне сможет обслуживать 800 пассажиров в час Канатная дорога в Лачыне сможет обслуживать 800 пассажиров в час
Туризм
29 мая 2025 г. 13:57
Канатная дорога в Лачыне сможет обслуживать 800 пассажиров в час

Канатная дорога, которая будет построена в Лачыне, сможет обслуживать 800 пассажиров в час.

Об этом сказал корреспонденту Report в Лачыне пресс-секретарь Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) Турал Оруджов в рамках медиатура "По следам президента".

По его словам, при строительстве канатной дороги учитывались природа и рельеф местности: "Канатная дорога сможет обслуживать 800 пассажиров в час. Она будет построена в Бульварной зоне города. Этот проект идеален с точки зрения привлечения туристов", - сказал он.

Оруджов также отметил, что высота канатной дороги составит 300 м, а протяженность линии - 1720 м. "Канатная дорога будет состоять из 17 кабин, время движения составит 6 минут. Наряду с социально-инфраструктурными проектами, в Лачыне, который был восстановлен в короткие сроки после освобождения от оккупации, особое внимание уделяется и туристической инфраструктуре района", - добавил он.

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Версия на английском языке ФотоCable car in Lachin to carry 800 passengers per hour
Версия на азербайджанском языке ФотоLaçında inşa olunacaq kanat yolu saatda 800 sərnişinə xidmət edəcək

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