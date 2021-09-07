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Канада открыла свои границы для иностранцев

Канада открыла свои границы для иностранцев Власти Канады распорядились с полуночи вторника (08:00 - бакинское время), 7 сентября, открыть государственные границы для полностью вакцинированных иностранцев, которые могут приезжать в североамериканскую страну, в том числе в рекреационных целях.
Туризм
7 сентября 2021 г. 08:46
Канада открыла свои границы для иностранцев

Власти Канады распорядились с полуночи вторника (08:00 - бакинское время), 7 сентября, открыть государственные границы для полностью вакцинированных иностранцев, которые могут приезжать в североамериканскую страну, в том числе в рекреационных целях.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении канадского МИД.

Так, в Канаду смогут приезжать граждане других государств, которые прошли полный курс вакцинации только препаратами компаний Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson и AstraZeneca как минимум за 14 дней до въезда в страну. Кроме того, туристы должны предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный максимум за 72 часа до прилета в Канаду, а также зарегистрироваться в специальном приложении для путешественников. Таможенники оставляют за собой право направить любого пассажира на прохождение экспресс-теста на коронавирус. Полностью вакцинированным иностранцам не нужно будет проходить 14-дневный карантин, как это приходится делать сейчас невакцинированным канадцам при возвращении на родину.

В МИД уточнили, что дети до 12 лет могут быть без прививок, но обязательно в сопровождении полностью вакцинированных родителей или опекунов. Им также не придется сидеть две недели на карантине, но таким детям запрещено первые 14 дней пребывания в Канаде посещать учебные заведения и места массового скопления людей.

Данные меры пока не касаются пассажиров из Индии и Марокко.

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Версия на английском языке Canada opens its borders to foreigners

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