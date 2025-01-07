Какова была заполняемость и цены в отелях в Азербайджане в праздничные дни?

12:06

В праздничные дни, в связи с Днем солидарности и Новым годом, уровень заполняемости высококатегорийных отелей в регионах Азербайджана составил 92–95%.

Как сообщает Report, об этом сообщил председатель правления Ассоциации отелей и ресторанов Азербайджана, а также исполнительный директор Ассоциации экотуризма Самир Дюбенди, комментируя спрос на отели среди местных и иностранных туристов в конце 2024 - начале 2025 года.

По его словам, в популярных туристических направлениях уровень заполняемости составил 65–67%.

Эксперт отметил, что в период праздничных дней загрузка отелей в регионах была особенно высокой.

Он также подчеркнул заметный рост цен: "В отелях высокой категории по сравнению с обычными днями цены увеличились на 65–75%, а в целом в праздничный период рост цен составил 35–50%".

Председатель общественного объединения "Организация профессионалов туризма Азербайджана" Джейхун Ашуров отметил, что праздничные дни ознаменовались активностью как иностранных, так и местных туристов.

По его словам, в такие дни традиционно наблюдается высокая заполняемость отелей.

Он подчеркнул, что туристический сектор Азербайджана в этот период еще раз подтвердил свою готовность к новому этапу развития и возрождения.