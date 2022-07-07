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Как защититься от мошенников при покупке туров?

Как защититься от мошенников при покупке туров? В летнем сезоне в Азербайджане активизируются мошенники, продающие гражданам фальшивые турпакеты. Практически все продавцы подобных турпакетов не имеют офисов, а проворачивают аферу онлайн. Как избежать мошенничества при бронировании турпакетов? Report об
Туризм
7 июля 2022 г. 18:15
Как защититься от мошенников при покупке туров?

В летнем сезоне в Азербайджане активизируются мошенники, продающие гражданам фальшивые турпакеты. Практически все продавцы подобных турпакетов не имеют офисов, а проворачивают аферу онлайн. Как избежать мошенничества при бронировании турпакетов? Report обратился с этим вопросом к экспертам по туризму.

Председатель Ассоциации туризма Азербайджана Ахмед Гурбанов говорит, что мошенничество обычно раскрывается в августе, поскольку люди бронируют турпакеты перед началом сезона, а когда приближается дата отдыха выясняется, что деньги потрачены впустую, нет ни авиабилетов, ни отелей.

По его словам, ассоциация пытается бороться с такими случаями, но не всегда это удается: "Чаще всего мы советуем обращаться в правоохранительные органы, поскольку налицо факт мошенничества. Граждане перед покупкой турпакета должны внимательно изучить сайт компании. Она должна иметь физический офис, насчитывать определенное количество сотрудников. Можно обратиться и к нам в ассоциацию за рекомендацией при выборе компании".

Гурбанов считает, что принятый незадолго до этого новый закон "О туризме" значительно сократит количество случаев мошенничества: "В новом законе стоит вопрос о создании туристического реестра. Механизм уже разрабатывается. Служба реестра предназначена для того, чтобы компании в обязательном порядке заносили туда свои данные. Случаи мошенничества будут сведены к минимуму".

Председатель правления Ассоциации отелей и ресторанов Азербайджана Самир Дюбенди говорит, что подобные дельцы чаще всего действуют через социальные сети: "Чаще всего это компании без офисов и юридического адреса. Они берут готовый тур и продают его с накруткой".

Причину роста таких случаев Дюбенди видит в непрофессионализме: “Некоторые считают, что для создания турфирмы не нужны специальные знания и практика. Чтобы избежать этого, необходимо проводить сильную агитацию”.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda turizm dələduzlarından necə qorunmaq olar?

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