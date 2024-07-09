Какой вклад внесут халяльные отели в развитие туризма в Азербайджане?

Государственное агентство по туризму готовится к выдаче сертификатов Halal Hotel туристическим объектам в Азербайджане.

Государственное агентство по туризму готовится к выдаче сертификатов Halal Hotel туристическим объектам в Азербайджане.

Выдача сертификатов начнется после принятия нового государственного стандарта касательно услуг халяльного туризма, основанного на международном опыте.

Корреспондент Report обсудил с экспертами данной отрасли какой вклад в развитие туризма внесет наличие у отелей сертификатов Halal Hotel.

Председатель Международной ассоциации профессионалов путешествий и туризма Джейхун Ашуров отметил, что, хотя в Баку и регионах страны в настоящее время имеются отели, действующие по концепции Halal Hotel, они не сертифицированы: "Эти отели функционируют как халяльные по личной инициативе владельцев. Однако сертификация обеспечит четкое выполнение определенных стандартов халяль. Отели, прошедшие сертификацию, должны будут безукоризненно соблюдать все правила. Например, на территории этих объектов гостям не предлагают алкогольные напитки, их распитие запрещено даже в комнатах. На территории отеля также может функционировать небольшая мечеть. Особое внимание уделяется тому, чтобы все продукты питания были халяльными.

С точки зрения расширения ассортимента туристских продуктов это позитивный шаг. Потому что определенная часть туристов приезжает именно из мусульманских стран".

Руководитель одной из действующих в Азербайджане туристических компаний Илаха Мамедова отмечает, что услуги халяльного туризма интересуют в основном жителей азиатских, в частности арабских стран: "В настоящее время лишь в нескольких странах действуют отели этой концепции, особенно популярна в этом отношении Турция. В Азербайджане отели тоже могут применить эту концепцию, тем самым привлечь немалое число новых туристов.

Азербайджан, развиваясь в сфере халяльного туризма, может стать более привлекательным местом для туристов из мусульманских стран. Это положительно скажется на экономике страны, а также повысит конкурентоспособность в сфере туризма".