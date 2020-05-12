Как в Греции будут принимать туристов?

Греция обнародовала предварительные условия, на которых готова открыть туристический сезон и принимать иностранных гостей.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает АТОР.

Согласно документу, подготовленному минтуризма и Национальной организацией общественного здравоохранения (EODY), все пассажиры, прибывающие в Грецию из-за рубежа, должны будут предоставить медицинское свидетельство о том, что они не являются носителями COVID-19. Без этой справки их не пустят на посадку. По прибытии у всех гостей измерят температуру.Министр туризма Греции Харис Теохарис заявил, что при наличии такой медсправки путешественники, отправляясь в Грецию, будут "чувствовать себя в безопасности уже при посадке в самолет".По планам властей страны, рейсы в Грецию будут загружаться в обычном формате: заполняться будут все места на борту, в том числе, и кресла в середине ряда. Это сделает полеты туда экономически выгодными для авиакомпаний. На рейсах продолжительностью до четырех часов пассажирам будут подаваться только снеки и упакованные закуски.В каждой из туристических зон Греции организуют "карантинные отели", которые будут принимать путешественников, заболевших коронавирусом.В гостиницах будут отслеживать состояние гостей и в случае необходимости направлять их на тестирование на COVID-19. Результаты тестов будут готовы не позднее, чем через шесть часов, если диагноз подтвердиться, туриста отправят в ближайший "карантинный отель".В гостиницах откажутся от самообслуживания на "шведском столе", шезлонги на пляже и у бассейна будут расставлены с учетом социальной дистанции (не менееметра). Их планируется дезинфицировать после каждого отдыхающего.Как заявил премьер-министр Греции Кириакос Митсатакис, планируется официально открыть туристический сезониюля. По его словам, страна ждет единой европейской позиции по вопросу туризма.