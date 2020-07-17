Как Турция привлекает туристов в условиях пандемии?

Турция в 2019 году приняла 51,7 млн туристов из-за рубежа, получив доход в размере 34,5 млрд долларов США

Турция в 2019 году приняла 51,7 млн туристов из-за рубежа, получив доход в размере 34,5 млрд долларов США. Мы ожидали притока 60 млн туристов и доход свыше 40 млрд долларов в 2020 году, однако пандемия коронавируса помешала этому.

Об этом Report заявил глава Турецко-азербайджанского делового совета Управления внешнеэкономических связей Турции (DEİK) Сельчук Акат.

"В первые 5 месяцев этого года туристический поток в Турцию был на 66% меньше, чем за тот же период прошлого года, в апреле-мае страну почти не посещали туристы. Поток туристов во всем мире сократился. Хотя в прошлом году эта цифра составляла 1,46 млрд человек, Всемирная туристская организация прогнозирует в этом году спад на 30%", - сказал он.

По словам Аката, сектор туризма является очень важной отраслью для экономики Турции, поэтому было решено восстановить его в рамках текущих условий: "Турция реализовала ряд мер по предотвращению распространения пандемии, был дан старт реализации программы сертификации безопасного туризма. Программа предназначена для тех, кто хочет провести отпуск в Турции. Учтено все, от доставки туристов в страну до размещения в отелях, защиты их здоровья, наряду с персоналом туристических объектов. Владельцы предприятий и ресторанов, которые хотели войти в эту программу, пересматривают свои объекты с точки зрения соблюдения гигиены и социальной дистанции. Туристические объекты, которые способны обеспечить здоровье граждан, смогут получить сертификат, если они пройдут проверку компаний, аккредитованных Министерством туризма Турции”.

Напомним, что на днях турецкая Анталья открылась для туристов. На прошлой неделе этот туристический регион принял 27 тысяч отдыхающих.