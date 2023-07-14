Как планирующим отдых не стать жертвой мошенников?

С наступлением летнего курортного сезона в Азербайджане увеличилось число граждан, посещающих регионы страны и или выезжающих на отдых за рубежом, в связи с чем активизировались мошенники, предлагающие туристические услуги. В социальных сетях распространя

С наступлением летнего курортного сезона в Азербайджане увеличилось число граждан, посещающих регионы страны и или выезжающих на отдых за рубежом, в связи с чем активизировались мошенники, предлагающие туристические услуги. В социальных сетях распространяются истории жертв этих мошенников.

Ассоциация туристических агентств Азербайджана в обращении к гражданам призвала их проявлять осторожность при использовании туристических услуг (приобретении турпакетов). Но как гражданам не попасть на удочку мошенников?

Советник председателя ассоциации Музаффар Агакеримов рассказал Report, что при покупке продукта у какой-либо туркомпании необходимо внимательно читать все пункты заключенного договора: "В договоре должны быть указаны имя руководителя туристической компании, официальный адрес компании и другие данные. Если есть несоответствие, гражданин даже имеет право подать в суд на компанию", - отметил он.

Кроме того, необходимо быть осторожным при выборе компании: "Граждане могут проверить на сайте организации, является ли компания ее членом. Потому что члены ассоциации проходят тщательную проверку, к примеру, есть ли у них налоговые задолженности, фигурируют ли в каких-либо уголовных делах, есть ли у них постоянный офис. Сегодня у ряда туристических компаний нет офисов, они продают турпакеты на автобусных остановках, у метро, в парках и на бульваре. Реестр туризма, созданный Государственным агентством по туризму, также является одним из ключевых факторов прозрачности в этом секторе. В реестр вносятся именно те компании, которые ведут прозрачную деятельность. А это в определенной степени предотвращает факты мошенничества в сфере туризма".