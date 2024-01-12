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Как налоговые льготы повлияют на развитие турсектора в регионах?

Как налоговые льготы повлияют на развитие турсектора в регионах? С января этого года налог на недвижимое имущество для гостиниц, отелей и санаториев в регионах Азербайджана снижен на 75%. Налоговая льгота будет действовать три года и не коснется субъектов туризма в Баку, Сумгайыте, Хырдалане и Абшеронском районе.
Туризм
12 января 2024 г. 16:07
Как налоговые льготы повлияют на развитие турсектора в регионах?

С января этого года налог на недвижимое имущество для гостиниц, отелей и санаториев в регионах Азербайджана снижен на 75%. Налоговая льгота будет действовать три года и не коснется субъектов туризма в Баку, Сумгайыте, Хырдалане и Абшеронском районе.

Председатель правления общественного объединения "Ассоциация туристических агентств Азербайджана" (АТАА) Гёйдениз Гахраманов прокомментировал Report данную поправку в Налоговый кодекс, отметив, что подобные льготы положительно влияют на развитие индустрии туризма:

"Ранее предпринимателям приходилось платить большие налоги на имущество, что приводило к повышению стоимости туристических услуг. Предприятия не могут конкурировать при недостатке финансовых ресурсов. Данный шаг сократит затраты предпринимателей и позволит им предложить рынку более приемлемые цены. В то же время за счет снижения затрат увеличатся доходы индустрии туризма".

Председатель Международной ассоциации профессионалов путешествий и туризма Джейхун Ашуров также считает, что данная поправка станет стимулом развития туризма в регионах: "Это решение охватывает более половины туристических предприятий в регионах. Льгота окажет определенное влияние на налоговое бремя для крупных объектов. Но для небольших турпредприятий значительных изменений не принесет. Желательно расширить в будущем направленность налоговых льгот. Это станет большим стимулом для предпринимателей, они будут более заинтересованы в развитии бизнеса в регионах".

Дж.Ашуров считает, что система преференций и льгот будет также способствовать увеличению числа рабочих мест, окажет положительное влияние на налоговые поступления, экономическую активность населения и приток туристов.

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