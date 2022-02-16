Как быть, если коронавирус застиг на чужбине?

Каждый выезжающий за пределы Азербайджана по возвращении в страну должен сдать ПЦР-тест, и только в случае негативного результата въезд будет разрешен.

Каждый выезжающий за пределы Азербайджана по возвращении в страну должен сдать ПЦР-тест, и только в случае негативного результата въезд будет разрешен.

Но что делать, если результат теста окажется положительным, то есть подтвердится коронавирус?

Руководитель одной из местных туристических компаний Рашад Багиров сообщил Report, что в этом случае турист будет помещен на карантин в стране своего нахождения:

"В каждой стране условия карантина регламентированы законодательством. Где-то карантин составляет 14 дней, где-то - 7. Некоторые страны покрывают расходы на лечение, а в других все приходится оплачивать самому. Гражданин также может потребовать оплату от компании, у которой он приобрел туристическую страховку. Страховка как правило составляет 1 500 евро. Есть страны, требующие туристическую страховку в размере 30 тысяч евро. У нас почти все страховые компании предоставляют лимитное страховое обеспечение от COVID-19. Но такие туристические страховки не принимают посольства зарубежных стран".

По словам Р.Багирова, многие из тех, кто находится за границей, по возвращении в Азербайджан проходят ПЦР-тестирование в больницах, а когда результат теста положительный, помещаются на карантин в той же больнице и изолируются: "Однако во многих странах применяется карантин в домашних условиях. Как это, собственно, и у нас. Ранее человек, у которого был выявлен положительный результат ПЦР-теста за границей, немедленно помещался на карантин в специально отведенных местах в этой стране. А сейчас большинство стран применяют домашний карантин".

Европейские страны не признают нашу страховку

Эксперт по туризму Рахман Гулиев отметил, что некоторые европейские страны не признают страхование путешествий, покрывающее лечение COVID-19, предоставляемое азербайджанскими страховыми компаниями:

"А европейские страны вообще не принимают нашу страховку. Так, например, если человек, направившийся из Азербайджана в Россию, заболеет там, то получит лечение на 1500 евро по лимитному страхованию от COVID-19. Расходы, превышающие эту сумму, оплачиваются самим пациентом. В европейских странах все обстоит иначе. В нынешних условиях решения постоянно меняются, поэтому предугадать ситуацию невозможно. В настоящее время европейские страны не признают туристические страховки азербайджанских страховых компаний. Месяц назад мы отправляли туристов в Венгрию. В посольстве этой страны нашу страховку не приняли, потребовав страховку европейской компании".

По словам Р.Гулиева, для въезда в некоторые страны не требуется страховка от СOVİD-19:

"Туристическая страховка не требуется для въезда в Турцию, ОАЭ и азиатские страны. Турист, у которого выявлен коронавирус, содержится на карантине в отеле, в котором он остановился, или обращается в больницу, проходит лечение, а затем снова сдает анализы, и в случае отрицательного ответа теста может вернуться на родину. А перед поездкой в европейские страны при оформлении визы в посольстве требуется туристическая страховка. В этой страховке должно быть указано наличие страхования от СOVID-19".

По словам эксперта, если обратный билет туриста в страну был отсрочен из-за положительного результата ПЦР-теста, то в некоторых случаях сумма оплаты за билет возвращается:

"1-2 месяца назад авиакомпании возвращали билеты без наложения штрафа при положительном результате ПЦР-теста. А сейчас действуют новые правила. Некоторые компании меняют время полета, не возвращая при этом билет, некоторые не меняют время, просто возвращают билет. При положительном результате теста имя туриста тут же заносится в электронный портал и страна его пребывания контролирует его нахождение на карантине".

Отметим, что на основании обращения Report Ассоциация страховщиков Азербайджана (AСA) провела опрос среди страховых компаний о том, в какой форме они предлагают страхование путешествий в связи с пандемией. Результаты опроса свидетельствуют о том, что очень немногие местные компании из числа тех, кто участвовал в опросе, покрывают медицинские расходы по страхованию от COVID-19 граждан, выезжающих за границу:

"Сумма страховки варьируется в зависимости от страховой компании.

Так, одна из действующих в стране страховых компаний предлагает лимит в размере 5% от выбранной страховой суммы на медицинские расходы, обусловленные COVID-19, другие страховые компании - лимит в размере 2 000 долларов США/евро и 1 500 евро от выбранной суммы страховки.

По данным AСA, только одна страховая компания, действующая в стране, предоставляет 100% гарантию на медицинские расходы, вызванные COVID-19 граждан, выезжающих за границу".

Отметим, что страхование граждан, выезжающих за границу, является добровольным видом страхования.