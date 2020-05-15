Как будет выглядеть отдых в Дубае во время пандемии?

Власти Дубая опубликовали регламент перезапуска работы отелей и пляжей.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

Так, при заезде в гостиницу гости должны будут заполнить декларации о состоянии здоровья. Входы во всех отелях оснастят бесконтактными тепловизорами для измерения температуры у сотрудников и постояльцев. В лобби допустят только клиентов с подтвержденным бронированием.

Все туристы при нахождении на территории отеля будут обязаны носить маски и соблюдать социальную дистанцию в два метра. Там, где это возможно, внедряются процедуры онлайн-регистрации и выезда.Между выездом и заездом гостей комната должна оставаться свободной не менее суток. Этот период увеличится до 72 часов, если в номере проживал человек с подозрением на COVID-19 или медработник.Работа отельных ресторанов допускается при загрузке не более 30 процентов, минимальное расстояние между столами в зале – не менее двух метров.

Гостиницам рекомендовано продвигать обслуживание в номерах и еду на вынос.При отелях останутся закрытыми бары, аквапарки, бассейны, сауны и SPA-центры, ночные клубы и молитвенные комнаты. Однако разрешена работа торговых точек, которые обязаны соблюдать требования по гигиенической безопасности.Общественные пляжи в Дубае останутся закрытыми, а при отелях – заработают, но попасть туда смогут лишь постояльцы. Им придется пройти температурный контроль и надеть маску. Пляжные полотенца раздавать не будут, нужно привозить свое. Душевые, раздевалки и общественные туалеты останутся закрытыми. Собираться в группы больше 10 человек запрещено. Расстояние между туристами (семьи, пары, компании друзей) на пляже и в воде — не менее четырех метров друг от друга.Рестораны на пляжах будут работать, но гостям рекомендовано использовать бесконтактные платежи.

Разрешена аренда лодок и велосипедов, а также водные лыжи и занятия дайвингом, но в группе не должно быть больше пяти человек.

Под запретом остаются вечеринки и мероприятия как на открытом воздухе, так и в помещении.