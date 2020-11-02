Как будет развиваться туризм на освобожденных от оккупации азербайджанских землях?

Часть территорий, которые азербайджанская армия сейчас освобождает от оккупации Армении, имеет большие перспективы с точки зрения развития туризма. Речь идет о Шушинском, Лачинском, Кельбаджарском, Агдамском районах, популярных среди туристов еще со време

Часть территорий, которые азербайджанская армия сейчас освобождает от оккупации Армении, имеет большие перспективы с точки зрения развития туризма. Речь идет о Шушинском, Лачинском, Кельбаджарском, Агдамском районах, популярных среди туристов еще со времен СССР. А могут ли названные регионы после восстановления территориальной целостности нашей страны вновь стать туристической дестинацией? Report провел исследование по этому вопросу.

Эксперт по туризму Джейхун Ашуров говорит, что территория Карабаха отличается с точки зрения рельефа, разнообразия природных ресурсов и исторических памятников: "После полного восстановления территориальной целостности Азербайджана эти территории следует продвигать во всем мире в качестве туристических регионов. В советское время эти регионы были наиболее популярными направлениями. Так, в Шуше располагались многочисленные санатории, здесь были пионерские лагеря, в 80-е годы в Агдаме развивали туристический потенциал. Первый дом отдыха в Шуше был сдан в эксплуатацию в 1936 году. В Шуше функционировало санаторно-курортное объединение "Шуша" на 1316 мест, туристическая база "Шафа" на 130 мест, в селе Гюлаблы Агдамского района центр лечебного отдыха на 100 мест, в селе Шелли - на 50 мест, в Шахбулаге - на 40 мест. На балансе санаторно-курортного объединения "Шуша" находилось 17 двух- и трехэтажный зданий".

Он добавил, что в 2013 году была проведена презентация ряда туристических направлений Азербайджана, и Карабах также вошел в их число: “Это был прекрасный шаг. Есть необходимость в продвижении этого региона Азербайджана в мире. После полного восстановления нашей территориальной целостности азербайджанской армией в регионе будет наблюдаться поток посетителей. Интерес нашего народа к Карабаху и прилегающим районам очень велик. Это приведет к развитию внутреннего туризма. К сожалению, армяне, проводя политику этнической чистки на территории Азербайджана, уничтожили исторические памятники".

Советник председателя Ассоциации туризма Азербайджана Музаффар Агакеримов также считает, что туризм в этих регионах будет стремительно развиваться: “Карабахская зона считается культурным центром Азербайджана, колыбелью национальной культуры. Ассоциация подготовит предложения и рекомендации по развитию туризма в Карабахе. После восстановления территориальной целостности Азербайджана и обеспечения безопасности этих территорий необходимо организовать туристические маршруты. В освобожденных от оккупации местах можно развивать различные виды туризма. Например, там есть все условия для развития экотуризма. В то же время следует построить отели различной категории. До оккупации в Азербайджане популярными туристическими зонами являлись Ханкенди, Шуша, Кельбаджар, Агдам. Туда приезжало большое количество туристов из советских стран. Развивался и санаторный туризм. Туристы, наряду с санаториями, оставались в частных домах, что способствовало росту доходов местного населения. Поэтому развитие туризма на этих территориях ожидаемо. Во всем мире популярны Карабахские скакуны. В этом направлении можно организовать отдельные экскурсии”.

Председатель правления Ассоциации отелей и ресторанов Азербайджана Самир Дюбенди говорит, что освобожденные от оккупации места богаты природными ресурсами: "На этих территориях также имеются благоприятные условия для развития термального туризма. После полного освобождения азербайджанских земель на этих территориях должна быть создана инфраструктура, в том числе туристическая. Действуя в различных направлениях, проводя комплексную работу, можно быстро превратить Карабах в туристическое место. Наверное, Азербайджан создаст условия для инвестиций в эти территории”.

С.Дюбенди также обратил внимание на важный момент: “В википедии есть раздел, связанный с Нагорным Карабахом. Там Нагорный Карабах представлен как территория Армении, куда предлагается организация туров. Национальная академия наук Азербайджана должна работать над этим вопросом и воспрепятствовать распространению этой ложной информации. Это может вызвать путаницу среди туристов в будущем. Во всем мире Карабах признан в качестве составной части Азербайджана".