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Как будет развиваться туризм на освобожденных от оккупации азербайджанских землях?

Как будет развиваться туризм на освобожденных от оккупации азербайджанских землях? Часть территорий, которые азербайджанская армия сейчас освобождает от оккупации Армении, имеет большие перспективы с точки зрения развития туризма. Речь идет о Шушинском, Лачинском, Кельбаджарском, Агдамском районах, популярных среди туристов еще со време
Туризм
2 ноября 2020 г. 17:19
Как будет развиваться туризм на освобожденных от оккупации азербайджанских землях?

Часть территорий, которые азербайджанская армия сейчас освобождает от оккупации Армении, имеет большие перспективы с точки зрения развития туризма. Речь идет о Шушинском, Лачинском, Кельбаджарском, Агдамском районах, популярных среди туристов еще со времен СССР. А могут ли названные регионы после восстановления территориальной целостности нашей страны вновь стать туристической дестинацией? Report провел исследование по этому вопросу.

Эксперт по туризму Джейхун Ашуров говорит, что территория Карабаха отличается с точки зрения рельефа, разнообразия природных ресурсов и исторических памятников: "После полного восстановления территориальной целостности Азербайджана эти территории следует продвигать во всем мире в качестве туристических регионов. В советское время эти регионы были наиболее популярными направлениями. Так, в Шуше располагались многочисленные санатории, здесь были пионерские лагеря, в 80-е годы в Агдаме развивали туристический потенциал. Первый дом отдыха в Шуше был сдан в эксплуатацию в 1936 году. В Шуше функционировало санаторно-курортное объединение "Шуша" на 1316 мест, туристическая база "Шафа" на 130 мест, в селе Гюлаблы Агдамского района центр лечебного отдыха на 100 мест, в селе Шелли - на 50 мест, в Шахбулаге - на 40 мест. На балансе санаторно-курортного объединения "Шуша" находилось 17 двух- и трехэтажный зданий".

Он добавил, что в 2013 году была проведена презентация ряда туристических направлений Азербайджана, и Карабах также вошел в их число: “Это был прекрасный шаг. Есть необходимость в продвижении этого региона Азербайджана в мире. После полного восстановления нашей территориальной целостности азербайджанской армией в регионе будет наблюдаться поток посетителей. Интерес нашего народа к Карабаху и прилегающим районам очень велик. Это приведет к развитию внутреннего туризма. К сожалению, армяне, проводя политику этнической чистки на территории Азербайджана, уничтожили исторические памятники".

Советник председателя Ассоциации туризма Азербайджана Музаффар Агакеримов также считает, что туризм в этих регионах будет стремительно развиваться: “Карабахская зона считается культурным центром Азербайджана, колыбелью национальной культуры. Ассоциация подготовит предложения и рекомендации по развитию туризма в Карабахе. После восстановления территориальной целостности Азербайджана и обеспечения безопасности этих территорий необходимо организовать туристические маршруты. В освобожденных от оккупации местах можно развивать различные виды туризма. Например, там есть все условия для развития экотуризма. В то же время следует построить отели различной категории. До оккупации в Азербайджане популярными туристическими зонами являлись Ханкенди, Шуша, Кельбаджар, Агдам. Туда приезжало большое количество туристов из советских стран. Развивался и санаторный туризм. Туристы, наряду с санаториями, оставались в частных домах, что способствовало росту доходов местного населения. Поэтому развитие туризма на этих территориях ожидаемо. Во всем мире популярны Карабахские скакуны. В этом направлении можно организовать отдельные экскурсии”.

Председатель правления Ассоциации отелей и ресторанов Азербайджана Самир Дюбенди говорит, что освобожденные от оккупации места богаты природными ресурсами: "На этих территориях также имеются благоприятные условия для развития термального туризма. После полного освобождения азербайджанских земель на этих территориях должна быть создана инфраструктура, в том числе туристическая. Действуя в различных направлениях, проводя комплексную работу, можно быстро превратить Карабах в туристическое место. Наверное, Азербайджан создаст условия для инвестиций в эти территории”.

С.Дюбенди также обратил внимание на важный момент: “В википедии есть раздел, связанный с Нагорным Карабахом. Там Нагорный Карабах представлен как территория Армении, куда предлагается организация туров. Национальная академия наук Азербайджана должна работать над этим вопросом и воспрепятствовать распространению этой ложной информации. Это может вызвать путаницу среди туристов в будущем. Во всем мире Карабах признан в качестве составной части Азербайджана".

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Версия на азербайджанском языке Ordumuzun işğaldan azad etdiyi ərazilər turizm sektoru üçün nə vəd edir?

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