Турция намерена удвоить число иностранных туристов

К 2023 году Турция планирует принимать более 75 миллионов туристов в год и заработать на индустрии путешествий 65 миллиардов долларов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает АТОР.

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой представил "Стратегию туризма в Турции" - программу развития отрасли до 2023 года, главная цель которой — увеличение турпотока в два раза.Для осуществления планов власти планируют привлекать в страну состоятельных путешественников. Для них сейчас разрабатываются новые туристические продукты. Например, под отдельным брендом будут продвигаться гастрономические проекты и маршруты.Больше внимания будет уделяться оздоровительному и медицинскому туризму. Также государство делает ставку на новое направление – велосипедный туризм. Под эти цели в стране будут создаваться велодорожки и веломаршруты, открываться отели для велосипедистов. Кгоду количество таких объектов увеличится содо.Поддержку государства получат регионы и курорты, которые будут развивать экологический туризм. Стратегически важным объявлено увеличение на треть количества пляжей, отмеченных "голубым флагом", и отелей, имеющих сертификат Green Star.Основное внимание уделяется увеличению номерного фонда. Как заявил Мехмет Эрсой, через четыре года Турция будет иметьмиллионов гостиничных мест.Грандиозные планы туристического ведомства с осторожностью были восприняты местным турбизнесом, сообщает АТОР. Эксперты полагают, что для обслуживания гостей только в отелях при планируемом увеличении турпотока домиллионов в год, потребуется не менеетысяч человек. За четыре года найти их и обучить невозможно, отмечают представители местного туррынка.Турецкие эксперты говорят также и о том, что курорты и города страны не имеют инфраструктуры, чтобы принимать и обслуживать такое число туристов, так как недостаточно транспорта, инженерных и очистных коммуникаций.По данным Всемирной туристической организации, Турция сейчас занимает шестое место в мире по числу туристов и— по доходам от туризма, отметил Эрсой. В прошлом году страну посетилимиллиона иностранных гостей.