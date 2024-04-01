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Известное катарское издание рекомендовало гражданам посетить Азербайджан в Рамазан

Известное катарское издание рекомендовало гражданам посетить Азербайджан в Рамазан Катарское издание The Peninsula рекомендовало гражданам страны посетить Азербайджан в праздники Рамазан и Гурбан.
Туризм
1 апреля 2024 г. 18:10
Известное катарское издание рекомендовало гражданам посетить Азербайджан в Рамазан

Катарское издание The Peninsula рекомендовало гражданам страны посетить Азербайджан в праздники Рамазан и Гурбан.

Как сообщает Report, издание посвятило статью наиболее благоприятным туристическим направлениям в праздник Рамазан с точки зрения климата, цен, условий отдыха, безопасности и визового режима.

Согласно изданию, эксперты в сфере туризма в Катаре советуют местным гражданам посетить в праздники Дубай (ОАЭ), Турцию, Казахстан, Италию, Францию, Швейцарию, Таиланд и Азербайджан.

Издание отмечает, что данные направления предлагают туристам множество новых возможностей, от культурных открытий до пляжного отдыха.

Отмечается, что в Азербайджане действует упрощенная процедура получения визы, и граждане Катара могут получить визу по прибытию в аэропорт.

Эксперты также подчеркнули, что указанные направления будут интересны туристам, учитывая популярность экотуризма.

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