"Известия": Депутаты предлагают запретить полеты в Турцию и Тунис

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Депутаты от партии КПРФ направили на имя президента Российской Федерации Владимира Путина письмо с предложением о запрете на полеты россиян в Турцию и Тунис, в связи с присутствием в этих странах боевиков группировки «Исламское государство», пишут «Известия».

«Просим вас рассмотреть вопрос о включении в перечень территорий, на которые Указом Президента Российской Федерации от 08.11.2015 № 553 российским авиакомпаниям временно запрещено осуществлять воздушные перевозки граждан с территории Российской Федерации, Турецкой и Тунисской республик», — говорится в официальном обращении.

В Ассоциации туроператоров России заявили, что не располагают доводами для запрета перелетов по данным направлениям и отметили, что подобные вопросы находятся в ведомстве Федеральной службы безопасности.

Эксперты также обратили внимание на необходимость разъяснительной работы, в рамках которой россиянам должны объяснить необходимость по возможности избегать поездок в ряд стран, однако назвали инициативу депутатов «ломовыми действиями».

Ранее сообщалось, что финансовые потери Египта из-за прекращения авиасообщения с Россией и Великобританией оцениваются в 273 млн. долларов в месяц.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.