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Израиль вводит новые правила въезда для иностранцев

Израиль вводит новые правила въезда для иностранцев Границы открыты для граждан или постоянных жителей, которые находятся за рубежом и имеют родственников первой степени в Израиле
Туризм
8 апреля 2021 г. 13:53
Израиль вводит новые правила въезда для иностранцев

В Израиле вступили в силу новые правила на въезд в страну для иностранных граждан. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба министерства туризма Израиля.

Границы открыты для граждан или постоянных жителей, которые находятся за рубежом и имеют родственников первой степени в Израиле. Они имеют право приехать со своими супругами и детьми, вне зависимости от их гражданства.

Кроме того, попасть в страну могут и иностранцы, также с супругами и детьми, у которых есть израильские родственники первой степени (граждане или постоянные жители), проживающие в Израиле.

При этом все иностранцы, желающие прибыть в Израиль, должны предоставить документы о вакцинации или выздоровление от коронавируса (кроме младенцев до года). Подтверждение родства будет сделано путем проверки реестра населения.

Как и прежде, въезд в страну для иностранных граждан возможен исключительно после заблаговременного получения разрешения от Управления народонаселения и миграции или Министерства иностранных дел Израиля, а также только при наличии отрицательного результата теста ПЦР, сделанного не более, чем за 72 часа до вылета.

По прибытии необходимо будет предъявить медицинскую страховку, в том числе включающую лечение от коронавируса. Также нужно будет соблюдать самоизоляцию.

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