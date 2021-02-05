Израиль в марте начнет открывать границы

Местные, которые прошли два этапа вакцинации и получили "зеленый паспорт", смогут путешествовать без необходимости прохождения карантина и сдачи теста ПЦР

Израиль возобновляет международный туризм c марта 2021 года, местные жители, которые прошли два этапа вакцинации и получили "зеленый паспорт", смогут путешествовать без необходимости прохождения карантина и сдачи теста ПЦР перед вылетом и после посадки. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба министерства туризма страны.

Соглашение уже заключено с Кипром, и ожидается, что в понедельник, 8 февраля, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис прибудет в Израиль для обсуждения условий, по которым будет возобновлен туристический обмен с этим государством.

Аналогичные переговоры ведутся в настоящий момент с Сербией, Сейшельскими островами, Румынией и Грузией.

"Израиль – абсолютный мировой лидер по темпам вакцинации населения. По данным на 4 февраля, первую дозу вакцины против коронавируса получили порядка 37 процентов всех граждан страны, вторую дозу – примерно 21 процент, — говорит Владимир Шкляр, директор департамента министерства туризма Израиля в РФ и СНГ. — Мы с оптимизмом смотрим в будущее и ожидаем полного открытия границ в середине 2021 года".

В настоящее время пассажирское авиасообщение между Израилем и другими странами приостановлено. Исключение составляют гуманитарные спецрейсы.