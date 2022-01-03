Израиль возобновит прием вакцинированных иностранных туристов

Израиль с воскресенья возобновляет прием вакцинированных либо переболевших ковидом иностранных туристов из стран с низким риском распространения коронавируса.

Израиль с 9 января возобновляет прием вакцинированных либо переболевших COVID-19 иностранных туристов из стран с низким риском распространения коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила cегодня пресс-служба израильского министерства здравоохранения.

"Премьер-министр и министры иностранных дел, здравоохранения, внутренних дел, туризма и транспорта постановили, что с воскресенья, 9 января 2022 года, иностранцы, вакцинированные от коронавируса либо переболевшие COVID-19, согласно определению министерства здравоохранения Израиля, из стран из оранжевого списка (не входящих в красный список по угрозе распространения коронавируса) смогут получить разрешение на въезд при условии предварительного заполнения онлайн-формы, прохождения ПЦР-теста или теста на антиген перед посадкой в самолет, а также прохождения ПЦР-теста при въезде в Израиль с последующей изоляцией на 24 часа или до получения отрицательного ПЦР-теста", - говорится в заявлении.