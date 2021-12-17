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Израиль продлил запрет на въезд иностранцев

Израиль продлил запрет на въезд иностранцев Власти Израиля продлили запрет на въезд иностранцев до 29 декабря, а также сохранили ранее действовавшие ограничения на выезд из-за распространения нового штамма коронавируса "омикрон".
Туризм
17 декабря 2021 г. 14:17
Израиль продлил запрет на въезд иностранцев

Власти Израиля продлили запрет на въезд иностранцев до 29 декабря, а также сохранили ранее действовавшие ограничения на выезд из-за распространения нового штамма коронавируса "омикрон".

Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel.

"Правительство Израиля проголосовало за продление запрета на въезд иностранцев в страну как минимум до 29 декабря. Сначала ограничения вводились с 29 ноября по 12 декабря, затем были продлены на 10 дней", - пишет издание.

Как отмечает газета, въезд на территорию Израиля возможен только в исключительных случаях.

Кроме того, власти дополнительно расширили "красный список" стран, в которые гражданам Израиля запрещен въезд. Так, в обновленный список вошли Норвегия, Ирландия, Финляндия, Франция, Испания и ОАЭ. По прибытии из этих стран израильтяне должны соблюдать карантин независимо от наличия сертификата о вакцинации от коронавируса.

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Версия на английском языке Israel extends ban on foreigners' entry

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