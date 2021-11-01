О нас
Report Georgia
Аудио новости

Израиль открыл границы для туристов, вакцинированных одобренными ВОЗ препаратами

Израиль открыл границы для туристов, вакцинированных одобренными ВОЗ препаратами Израиль в понедельник впервые за 20 месяцев открыл границы для вакцинированных не ранее шести месяцев назад одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) препаратами иностранных туристов.
Туризм
1 ноября 2021 г. 12:21
Израиль открыл границы для туристов, вакцинированных одобренными ВОЗ препаратами

Израиль сегодня впервые за 20 месяцев открыл границы для вакцинированных одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) препаратами иностранных туристов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает государственное израильское радио Kan.

Как проинформировала в конце октября пресс-служба израильского Минздрава, с 1 ноября в страну допускаются иностранцы, полностью вакцинированные препаратами Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovac, Sinopharm, Johnson & Johnson и Covishield, при соблюдении ряда условий по датам и числу полученных вакцин и бустеров. В частности, последняя прививка должна быть сделана не более шести месяцев назад. Иностранные граждане, подходящие под эти условия, также должны делать ПЦР-тесты за 72 часа до вылета и в аэропорту Бен-Гурион, а также находиться в изоляции в Израиле до получения отрицательного результата.

Чтобы быть допущенными в Израиль, иностранцы в течение 14 дней до въезда "не могут находиться в стране, находящейся в красной зоне [по угрозе распространения коронавируса]", указали в Минздраве Израиля.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İsrail ÜST-ün təsdiqlədiyi vaksinlərlə peyvənd olunmuş turistlər üçün sərhədlərini açıb
Версия на английском языке Israel opens borders for travelers vaccinated with WHO-approved drugs

Самое читаемое

Пашинян: Нет вопроса статуса Нагорного Карабаха
Пашинян: Нет вопроса статуса Нагорного Карабаха
31 октября 2021 г. 11:53
«Аль-Садд» согласился отпустить Хави в «Барселону»
«Аль-Садд» согласился отпустить Хави в «Барселону»
28 октября 2021 г. 21:11
«Интер» продлил контракт с аргентинским нападающим
«Интер» продлил контракт с аргентинским нападающим
28 октября 2021 г. 22:23
Ла Лига: Атлетико сыграл вничью с Леванте
ВидеоЛа Лига: "Атлетико" сыграл вничью с "Леванте"
29 октября 2021 г. 02:21
В Азербайджане продлен срок особого карантинного режима
В Азербайджане продлен срок особого карантинного режима
29 октября 2021 г. 17:44
В Азербайджане упрощается доступ граждан в крупные торговые центры
В Азербайджане упрощается доступ граждан в крупные торговые центры
26 октября 2021 г. 14:44
Азербайджанский продукт Avesta2810 уничтожает COVID-19
ФотоАзербайджанский продукт Avesta2810 уничтожает COVID-19
30 октября 2021 г. 13:09
Президенты Азербайджана и Турции открыли Международный аэропорт Физули
ФотоПрезиденты Азербайджана и Турции открыли Международный аэропорт Физули
26 октября 2021 г. 21:14
Фулья Озтюрк: Армения – убийца детей, весь мир должен знать это
ФотоФулья Озтюрк: Армения – убийца детей, весь мир должен знать это
31 октября 2021 г. 16:00
В Лянкяране мужчина совершил суицид
В Лянкяране мужчина совершил суицид
31 октября 2021 г. 10:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi