Израиль открыл границы для туристов, вакцинированных одобренными ВОЗ препаратами

Израиль в понедельник впервые за 20 месяцев открыл границы для вакцинированных не ранее шести месяцев назад одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) препаратами иностранных туристов.

Израиль сегодня впервые за 20 месяцев открыл границы для вакцинированных одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) препаратами иностранных туристов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает государственное израильское радио Kan.

Как проинформировала в конце октября пресс-служба израильского Минздрава, с 1 ноября в страну допускаются иностранцы, полностью вакцинированные препаратами Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovac, Sinopharm, Johnson & Johnson и Covishield, при соблюдении ряда условий по датам и числу полученных вакцин и бустеров. В частности, последняя прививка должна быть сделана не более шести месяцев назад. Иностранные граждане, подходящие под эти условия, также должны делать ПЦР-тесты за 72 часа до вылета и в аэропорту Бен-Гурион, а также находиться в изоляции в Израиле до получения отрицательного результата.

Чтобы быть допущенными в Израиль, иностранцы в течение 14 дней до въезда "не могут находиться в стране, находящейся в красной зоне [по угрозе распространения коронавируса]", указали в Минздраве Израиля.