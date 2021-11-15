Израиль начнет принимать привитых «Спутником V» туристов с 1 декабря

Иностранным туристам, привитым двумя дозами вакцины «Спутник V», разрешат въезжать в Израиль с 1 декабря 2021 года,.

Иностранным туристам, привитым двумя дозами вакцины «Спутник V», разрешат въезжать в Израиль с 1 декабря 2021 года,.

Как передает Report, об этом говорится в к совместном заявлении министерств здравоохранения и туризма, а также канцелярии израильского премьера. При этом постановление об открытии границ для туристов, привитых российским препаратом, вступает в силу сегодня, 15 ноября.

«В связи с обнаруженными трудностями технического и юридического характера в существующей процедуре въезда для иностранных туристов въезд туристов, вакцинированных "Спутником V", станет возможен с 1 декабря. До тех пор будет налажена синхронизация систем, завершены юридические формулировки и обязательства, и механизм въезда будет работать без недоразумений в целях заботы о поддержании здоровья как граждан Израиля, так и туристов, обеспечивая им комфортные условия и приятный туристический опыт. Решено, что с 15 ноября Израиль официально признает российскую вакцину "Спутник V"»,— говорится в заявлении.

Накануне министр туризма Йоэль Развозов сообщал, что Израиль рассчитывает принять десятки тысяч туристов из России до конца 2021 года. Израиль 1 ноября начал пускать вакцинированных не более шести месяцев назад препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения.