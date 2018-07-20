Издание "Forbes" рассказало о туристическом потенциале Азербайджана

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Влиятельное издание "Forbes" опубликовало обширную статью о туризме в Азербайджане и его потенциале.

Как сообщает Report, в статье отмечается, что после падения цен на нефть Азербайджан стал больше внимания уделять развитию ненефтяного сектора, в том числе развитию туризма.

"Туристический потенциал Азербайджана многообразен, начиная от берегов Каспийского моря, заканчивая тропами для пеших походов и лыжных трасс гор Кавказа. В Азербайджане имеется богатая гастрономия, смешение Востока и Запада, репутация страны с быстро развивающимся современным искусством", - пишет издание, отметив также создание в апреле 2018 года Государственного агентства по туризму.

В статье также дается информация о главных достопримечательностях Баку, Габалы, Шеки, Лагича.