Издана региональная карта по Южному туристическому коридору

Государственное агентство по туризму и Азербайджанское бюро туризма опубликовали карту Лянкяран-Астаринского региона по Южному туристическому коридору с целью пропаганды туристических возможностей.

Государственное агентство по туризму и Азербайджанское бюро туризма опубликовали карту Лянкяран-Астаринского региона по Южному туристическому коридору с целью пропаганды туристических возможностей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ГАТ.

Также изданы туристическая карта города Лянкяран, брошюры “10 основных природных практик в южном регионе” и “10 основных видов туристической деятельности в Лянкяране”.

Ранее были опубликованы региональные карты, охватывающие Северный и Северо-западный туристические коридоры, включающие такие города как Губа, Гусар, Шеки, Закатала и пр.