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Издана региональная карта по Южному туристическому коридору

Издана региональная карта по Южному туристическому коридору Государственное агентство по туризму и Азербайджанское бюро туризма опубликовали карту Лянкяран-Астаринского региона по Южному туристическому коридору с целью пропаганды туристических возможностей.
Туризм
11 января 2021 г. 17:09
Издана региональная карта по Южному туристическому коридору

Государственное агентство по туризму и Азербайджанское бюро туризма опубликовали карту Лянкяран-Астаринского региона по Южному туристическому коридору с целью пропаганды туристических возможностей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ГАТ.

Также изданы туристическая карта города Лянкяран, брошюры “10 основных природных практик в южном регионе” и “10 основных видов туристической деятельности в Лянкяране”.

Ранее были опубликованы региональные карты, охватывающие Северный и Северо-западный туристические коридоры, включающие такие города как Губа, Гусар, Шеки, Закатала и пр.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCənub turizm dəhlizi üzrə Lənkəran-Astara regional xəritəsi hazırlanıb

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