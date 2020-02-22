В Казахстане приостановили туры в страны, где есть случаи заражения коронавирусом

Деятельность казахстанских туроператоров по организации поездок в страны, где зарегистрированы случаи заражения коронавирусом Covid-19, приостановлена.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщил акимат Алматы.

"На данный момент приостановлена деятельность туроператоров по организации туров в страны, где зарегистрированы случаи заражения коронавирусом", – говорится в сообщении акимата, распространенном в субботу.

По информации городских властей, на сегодня подтвержденные случаи распространения коронавирусной инфекции помимо КНР зарегистрированы еще в 26 странах. В частности, случаи заражения коронавирусом выявлены в Сингапуре, Японии, Южной Корее, Таиланде, Малайзии, Вьетнаме, Германии, Австралии, США, Франции, Великобритании, ОАЭ, Канаде, Индии, Филиппинах, Италии, Испании, Иране, России, Финляндии, Непале, Камбодже, Шри-Ланке, Швеции, Бельгии, Египте.

Как сообщалось, 20 февраля в Казахстане вступило в силу постановление о дальнейшем усилении мер профилактики коронавирусной инфекции. В соответствии с этим документом, все страны, где зарегистрированы случаи Covid-19, разделены на категории, и прибывающим из них гражданам теперь применяют соответствующие меры профилактики.

Так, к первой категории отнесен Китай. Всех граждан, прибывающих из КНР, будут на 14 дней помещать на карантин с изоляцией в стационаре, а затем, еще в течение 10 дней после выписки, их будут наблюдать в медорганизации по месту проживания. Ко второй категории отнесены страны, где зарегистрировано более 10 случаев коронавируса. Лица, прибывающие из этих стран, будут находиться на домашнем карантине в течение 14 дней, и еще 10 дней – под медицинским наблюдением в поликлинике. В третью категорию попадают страны, где зарегистрировано менее десяти случаев коронавирусной инфекции. Прибывающие из этих стран должны находиться под медицинским наблюдением в поликлинике по месту жительства в течение 24 дней со дня пересечения границы Казахстана.

Как сообщалось, в Китае по состоянию на 00:00 по местному времени субботы число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 76 228 человек, смертельный исход зафиксирован в 2345 случаях. Число заразившихся новым коронавирусом в мире, исключая материковый Китай, приближается к 1,5 тысячи человек.