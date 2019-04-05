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Из стран СНГ больше всего Грузию посетили из Азербайджана

Из стран СНГ больше всего Грузию посетили из Азербайджана

В прошлом месяце число посетивших Грузию из Азербайджана составило 117 050 человек. 

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете Национальной администрации туризма Грузии. 

В годовом сравнении статистика посетивших соседнюю страну из Азербайджана лиц возросла на 11 865 или 11,3%. По этому показателю Азербайджан на первом месте по числу посетивших Грузию иностранцев. 

Последующие места в тройке занимают Россия (98 480 человек) и Армения (84 403 человека).

В годовом сравнении, число побывавших в марте в Грузии иностранцев возросло на 6,4% и составило 619 325 человек. 328 486 из них были туристами. По сравнению с аналогичным показателем 2018 года, статистика посетивших страну туристов возросла на 13 536 человек или 4,3%

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