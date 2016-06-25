​Из раскинувшегося вдоль Красного моря и знаменитого редкими и прекрасными цветами города – РЕПОРТАЖ

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Увидеть своими глазами магический и полный тайн Египет, знакомый многим только по художественным и документальным фильмам, означает попасть в совершено другой мир. Египет имеет древнейшую историю. На днях группа азербайджанских журналистов при поддержке компании Silk Way Travel посетила египетский курорт Шарм-эль-Шейх. Report предлагает специальный репортаж из египетского Шарм-эль-Шейха.

Виза прямо в аэропорту...

Спокойствие и пустота вокруг аэропорта при спуске с самолета вызывают сомнения в том, что отдых будет интересным. Однако уже на пути в город в автомобиле ощущаешь себя в совершенно другом мире. Путешествующие в Шарм-эль-Шейх туристы могут получить визу прямо в аэропорту. Стоимость визы – 25 долларов.

Раскинувшийся вдоль Красного моря на Синайском полуострове Шарм-эль-Шейх с населением в 75 тыс. человек является курортным городом. Разница во времени с Баку составляет два часа. Утро здесь наступает в 03:00, солнце заходит в 17:00. Основную массу городского населения составляют бедуины. Этот город во все времена привлекал туристов своей красотой. Окруженный с четырех сторон пустынями Шарм-эль-Шейх украшают редкие цветы, пальмы и высокие деревья необычайной красоты. Золотые песчаные пляжи радуют гостей Египта круглый год. Желающие поплавать в море могут посетить этот курортный город даже в самые холодные зимние месяцы. Зимой температура здесь не падает ниже 20-22 градусов тепла. В Шарм-эль-Шейхе находятся многочисленные древние исторические памятники. В сопровождении гида гости могут посетить монастырь Екатерины, сказочной красоты мечети, торговый центр Наама Бей, площадь Сохо и национальный парк Рас-Мохаммед.

400 отелей на 50 тыс. человек

Первым отелем Шарм-эль-Шейхав котором разместили нас для отдыха, стал расположенный в районе Рас Насрани Baron Resort Sharm El Sheikh. Престижный пятизвездочный отель является совершенным местом для семейного отдыха. Отель площадью 100 тыс. кв. м построен в современном архитектурном стиле и имеет собственный золотопесчаный пляж. Туристам предлагается отличный сервис, SPA-салон и другие услуги. В целом, это комфортное и доступное место для семейного отдыха. Отель расположен на расстоянии 4 км от аэропорта и в 15 км от курортного центра Шарм-эль-Шейха на берегу моря напротив острова Тиран. Отель имеет 360 номеров различной категории.

В общей сложности 4 млн. населения Египта работает в сфере туризма. Здесь находятся многочисленные туристические объекты. Примерно половину составляют двух- и трехзвездочные отели. Только в Шарм-эль-Шейхе функционируют 400 отелей различного уровня (2, 3, 4, 5-звездочные), рассчитанных на 50 тыс. клиентов. В то же время в различных районах города строится множество отелей. Доходы от туристического сектора составляют примерно 12% ВВП.

Знаменитый кораллами парк

В рамках инфотура мы посетили национальный парк Рас-Мохаммед. Посещение Рас-Мохаммеда доставляет особое удовольствие. Это незаменимое место для приезжающих в Шарм-эль-Шейх туристов и любителей дайвинга. Знаменитый коралловый парк навсегда остается в памяти туристов. Созерцание красот фауны Красного моря, кораллов, разноцветных рыб доставляет особое удовольствие. Одним словом, Шарм-эль-Шейх – совершенное место для разностороннего отдыха.

Питьевая вода дороже топлива, ценнее золота

Вторым отелем, в который нас заселили, стал самый большой по территории и количеству гостиниц комплекс Domina Coral Bay Resort. В состав комплекса входят 7 отелей, из них шесть пятизвездочных и один четырехзвездочный. Здесь имеется 1 300 номеров, способных принять 4500 туристов. В дизайн отеля включены восточные и европейские элементы. На территории отеля находятся несколько ресторанов, шоу-площадка, развлекательные центры и бассейны.

Во время инфотура мое внимание привлек тот момент, что питьевая вода в Египте дороже топлива. По словам сопровождающего журналистов гида, Египет импортирует воду для питья: “Один литр импортируемой в Египет воды (1,1 доллар) стоит дороже бензина (3 литра бензина марки АИ-95 и 4 литра бензина марки АИ-92 стоят 1 доллар) и дизеля (5 литров – 1 доллар). Питьевая вода здесь ценнее золота. В то же время в городе можно снять двухкомнатную квартиру за 450 долларов в месяц, аренда однокомнатной же стоит 250 долларов в месяц”.

Самое безопасное место для туристов

Курортный город Шарм-эль-Шейх считается самым дорогим местом Египта. Соответственно безопасность туристов здесь организована на высоком уровне. Рядом с торговыми центрами города, рынками, площадями с большими скоплениями людей, отелями установлены многочисленные полицейские посты, контролирующие общественный порядок. По этой причине город считается одним из самых безопасных мест для туристов.

Самым последним нашим отелем стал действующий с конца прошлого года и считающийся лучшим отелем города Rixos Seagate Sharm. В отеле радует глаз изящный и современный дизайн. Встреча, размещение гостей, услуги организованы на очень высоком уровне. Отель обладает особыми коралловыми рифами, которые находятся под охраной. Здесь действует специально созданный для любителей подводного мира и дайвинга 850-метровый понтон. Шоу-программы в отеле очень интересны. В отеле имеется 793 оформленных со вкусом номера и 4 роскошные виллы. К услугам гостей 8 бассейнов, 7 ресторанов и 1 конференц-зал. Rixos Seagate Sharm расположен в 9 км от аэропорта Шарм-эль-Шейх, в 18 км от известного торгового центра Наама Бей и 25 км от старого города.

Арабская страна, свободно владеющая русским языком

В Египте наше внимание привлекло знание большинством местного населения русского языка. В то же время, местные мужчины отдают предпочтение браку с русскими женщинами. Численность постоянно проживающих в египетском городе Хургада русских (более 25 тыс.) превышает даже статистику русских Шарм-эль-Шейха. Русские в Шарм-эль-Шейхе в основном живут в районах Хай-эль-Нур, Хай эль-Салам и эль-Хатаба. Большинство из них работают в секторе туризма. По этой причине в любом уголке Египта вы свободно сможете общаться на русском языке.

Было бы неправильно посетить Шарм-эль-Шейх и не посмотреть шоу дельфинов. Знакомство с дельфинами Маша и Даша в Dolphina Sharm el Sheikh может запомниться вам как один из самых незабываемых и прекрасных моментов вашей жизни. Не восхищаться их выступлением невозможно.

В рамках инфотура представители медиа, наряду в Каиром, также побывали в древней Александрии.

Губернатор: "Шарм-эль-Шейх может принять множество туристов"

На прошедшей в последний день визита встрече губернатора Южного Синая генерала Халида Фоуда с азербайджанскими журналистами, он сказал, что город Шарм-эль-Шейх превратится в один из красивейших курортных городов мира: "Каждый уголок нашего города безопасен для туристов. Шарм-эль-Шейх является курортным городом и туристы могут чувствовать себя здесь как дома. В городе хорошо развит туризм.

В мае наша делегация посетила с официальным визитом Азербайджан. В рамках визита состоялась моя встреча с президентом Азербайджана. К концу этого года мы ждем визита в Египет официальной делегации Азербайджана в целях развития экономических связей и сотрудничества. Помимо Азербайджана, стараемся наладить взаимные связи с Казахстаном и Грузией для привлечения туристов. С июня этого года открылся прямой рейс из Баку в Шарм-эль-Шейх. Верим, что данный рейс будет постоянным и внесет большой вклад в привлечение туристов в обе страны. В будущем планируется увеличить количество авиарейсов. Шарм-эль-Шейх в состоянии принять большое количество туристов. Здесь действуют множество 4-5-звездочных отелей. Однако мы не намерены довольствоваться этим и предусматриваем новые проекты для дальнейшего развития туристического потенциала города. Для организации интересного досуга туристов планируем строительство в городе развлекательного центра Disneyland, игровых площадок, новых отелей и пр. На данный момент на территории губернаторства имеется пять природных парков. Мы поставили перед собой цель создать зеленый, экологически чистый и развитый современный город".

В этом году первый авиарейс из Баку в Шарм-эль-Шейх 3 июня осуществила авиакомпания Silk Way Travel. Полеты выполняются один раз в неделю компанией Air Cairo на самолетах Airbus A320. Самолет отбывает из Баку в 09:30 и совершает посадку в Шарм-эль-Шейхе в 11:00 по местному времени. В обратном направлении самолет вылетает из Шарм-эль-Шейха в 03:00 и приземляется в Баку в 08:30. Стоимость билета в оба конца в указанном направлении - 300 американских долларов.

Авиабилеты по маршруту Баку - Шарм-эль-Шейх - Баку можно приобрести в офисах компании Silk Way Travel, являющейся официальным агентом Air Cairo в Азербайджане. С учетом летнего сезона на данный момент компания предлагает туры в Шарм-эль-Шейх на двоих по цене 870 долларов. В цену входят авиабилеты на прямой рейс Баку - Шарм-эль-Шейх - Баку (Air Cairo), 6 ночей в 4-звездочном отеле Le Mirage New Tower, питание Al inclusive, медицинская страховка и услуги за трансфер (аэропорт-отель-аэропорт).

Баку - Шарм-эль-Шейх - Баку