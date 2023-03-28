Из Новосибирска запускаются прямые рейсы в Баку

Российская авиакомпания "ИрАэро" запускает прямые авиарейсы по маршруту Новосибирск-Баку-Новосибирск.

Российская авиакомпания "ИрАэро" запускает прямые авиарейсы по маршруту Новосибирск-Баку-Новосибирск.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, полеты будут выполняться два раза в неделю.

Из России в Азербайджан самолеты "ИрАэро" будут летать в пятницу и воскресенье. В обратном направлении воздушные суда будут направляться по средам и субботам.

Первый рейс по маршруту Новосибирск-Баку будет совершен уже в эту пятницу - 31 марта. Лайнер поднимется в воздух в 14:00 по местному времени. Прилет в Баку запланирован на 15:40. Полет займет 4 часа 40 минут.

Обратный рейс по расписанию отправляется в 23:10, время прилета в Новосибирск 06:00. Полет будет длиться 3 часа 50 минут.